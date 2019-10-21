Опрос: две трети японцев испытывают теплые чувства к императору

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Большинство жителей Японии испытывают теплые дружественные чувства к нынешнему монарху Нарухито, а также готовы заявить, что императорская семья близка к народу. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные социологического опроса, проведенного телеканалом NHK по случаю предстоящей 22 октября торжественной церемонии, приуроченной к интронизации.

Такой точки зрения придерживаются примерно 72% из 1,5 тыс. опрошенных граждан, в то время как оставшиеся не готовы сказать о подобных эмоциях. Аналогичная пропорция (70%) японцев заявила о том, что проявляет интерес к жизни императорской семьи и следит за новостями по этой теме. При этом старшие поколения лучше осведомлены о значимых событиях, связанных с монархом, чем молодежь.

Кроме того, 69% опрошенных считают, что за последние 30 лет, когда Японией правил предыдущий император Акихито, дистанция между ним и народом значительно сократилась по сравнению с эпохой Сёва. В качестве причин этому они называли большую открытость монарха перед людьми, его публичные выступления, а также моральная поддержка, которую он вместе со своей супругой Митико оказывали жителям страны в тяжелые периоды стихийных бедствий.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение: парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет принимать участие в государственных мероприятиях.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть один ребенок - дочь Айко, родившаяся 1 декабря 2001 года.