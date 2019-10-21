ВЦИОМ: Штирлиц лучше всего соответствует представлениям россиян об идеальном политике

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главный герой фильма "Семнадцать мгновений весны" советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кино соответствует представлениям об идеальном политике. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.

За этот вариант высказались 20% опрошенных. 12% считают, что качества, необходимые российскому политику лучше всего воплощает герой фильма "Собачье сердце" профессор Филипп Преображенский. На третьем месте оказались Данила Багров из лент "Брат" и "Брат-2" и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" (по 11%). 13% опрошенных затруднились ответить.

Среди качеств, необходимых идеальному политику, респонденты чаще всего называли честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовать работу других людей (25%). 76% опрошенных были бы готовы проголосовать на выборах за киноперсонажа, наиболее соответствующего, по их мнению, образу идеального политика. 20% опрошенных не стали бы голосовать за названного ими героя.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 сентября и 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.