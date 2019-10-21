Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: Штирлиц лучше всего соответствует представлениям россиян об идеальном политике

Среди качеств, необходимых идеальному политику, респонденты чаще всего называли честность, образованность, близость к народу и умение эффективно организовать работу других людей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главный герой фильма "Семнадцать мгновений весны" советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кино соответствует представлениям об идеальном политике. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.

За этот вариант высказались 20% опрошенных. 12% считают, что качества, необходимые российскому политику лучше всего воплощает герой фильма "Собачье сердце" профессор Филипп Преображенский. На третьем месте оказались Данила Багров из лент "Брат" и "Брат-2" и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" (по 11%). 13% опрошенных затруднились ответить.

Среди качеств, необходимых идеальному политику, респонденты чаще всего называли честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовать работу других людей (25%). 76% опрошенных были бы готовы проголосовать на выборах за киноперсонажа, наиболее соответствующего, по их мнению, образу идеального политика. 20% опрошенных не стали бы голосовать за названного ими героя.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 сентября и 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
Опросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Власти Красноярского края выделят семьям погибших при прорыве дамбы по 1 млн рублей
Пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей в зависимости от причиненного здоровью вреда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС