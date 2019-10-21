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Законопроект о дублировании сигнала тревоги из ТРЦ на пульт пожарной охраны внесли в Думу

Требование об автоматическом дублировании сигнала тревоги на пульт пожарной охраны уже действует в отношении детских садов, домов престарелых, больниц

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области в понедельник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести обязательное автоматические дублирование сигнала тревоги из объектов с массовым пребыванием людей (например, торгово-развлекательных центров - ТРЦ) на пульт пожарной охраны. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях... с возможным пребыванием в них одновременно 50 и более человек с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации", - говорится в тексте.

Анализ недавних пожаров с трагическими последствиями показывает, что основной причиной гибели людей являются "поздние обнаружение и сообщение о пожаре, паника и непрофессионализм обслуживающего персонала объектов, неисправность локальных автоматических установок пожарной сигнализации", отмечается в пояснительной записке. В связи с этим президентом РФ было принято решение о создании системы автоматического вызова пожарных подразделений, которая при первых признаках возгорания без участия человека посылает сигнал в подразделение пожарной охраны, тем самым исключая человеческий фактор, напоминают кемеровские законодатели.

"Другой важной функцией реализации данного решения является постоянный мониторинг работоспособности системы автоматики на объекте защиты", - указывают они.

На данный момент требование об автоматическом дублировании сигнала тревоги на пульт пожарной охраны уже действует в отношении детских садов, домов престарелых, больниц и еще ряда категорий.

Авторы инициативы напоминают, что пожар 25 марта 2018 года ТРЦ "Зимняя вишня" города Кемерово унес жизни 60 человек, причем пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии. Результаты проведенных внеплановых проверок ТРЦ по всей России показали, что "сложившаяся система обеспечения пожарной безопасности не в полной мере отвечает требованиям по обеспечению безопасности людей на указанных объектах". По мнению региональных законодателей, предложенная ими новация "позволит исключить человеческий фактор при оповещении подразделений пожарной охраны о возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, что существенно повысит уровень обеспечения пожарной безопасности".

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