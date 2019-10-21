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Роспотребнадзор проверит столовую колледжа в Уфе после отравления семи студентов

Специалисты ведомства взяли пробы продуктов и проводят обследования сотрудников общепита на наличие возбудителей инфекционных заболеваний

УФА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии приступили к проверке столовой колледжа в Уфе и ее сотрудников после того, как семь студентов госпитализировали с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Проводится эпидемиологическое расследование в столовой колледжа, отобраны пробы продуктов для лабораторных исследований, обследуются работники общепита на наличие возбудителей инфекционных заболеваний", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что результаты будут известны через 7-10 дней

Региональный Минздрав сообщил ТАСС, что состояние студентов, которые были госпитализированы в воскресенье, оценивается как средней степени тяжести.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в колледже архитектуры, строительства и коммунального хозяйства, отравившиеся - студенты первого курса.

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РоссияБашкортостан
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