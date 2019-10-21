Опекунов могут обязать согласовывать смену места жительства детей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует обязать опекунов и попечителей согласовывать вопросы о смене места жительства подопечного с органами опеки и попечительства. Такое положение содержится в проекте федерального закона, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Опекуны и попечители вопрос о перемене места жительства несовершеннолетних подопечных обязаны согласовывать с органами опеки и попечительства", - говорится в проекте. Изменения предлагается внести в статью 36 Гражданского кодекса РФ.

Как указывается в пояснительной записке к документу, изменения предусматривают, что перемена места жительства подопечного допускается после проведения органом опеки и попечительства оценки последствий перемены места жительства подопечного, а также проверки жилищно-бытовых условий.

Согласно действующим нормам, опекуны и попечители обязаны только извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства. Однако федеральным законом "Об опеке и попечительстве" предусмотрена возможность уполномоченных органов указывать в актах и договорах отдельные действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе изменять место жительства подопечного.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит исключить случаи ухудшения опекунами или попечителями условий проживания подопечных при перемене места жительства. Планируется, что федеральный закон вступит в силу 1 января 2021 года.