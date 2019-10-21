Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опекунов могут обязать согласовывать смену места жительства детей

В Минпросвещения планируют, что федеральный закон вступит в силу 1 января 2021 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует обязать опекунов и попечителей согласовывать вопросы о смене места жительства подопечного с органами опеки и попечительства. Такое положение содержится в проекте федерального закона, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Опекуны и попечители вопрос о перемене места жительства несовершеннолетних подопечных обязаны согласовывать с органами опеки и попечительства", - говорится в проекте. Изменения предлагается внести в статью 36 Гражданского кодекса РФ.

Как указывается в пояснительной записке к документу, изменения предусматривают, что перемена места жительства подопечного допускается после проведения органом опеки и попечительства оценки последствий перемены места жительства подопечного, а также проверки жилищно-бытовых условий.

Согласно действующим нормам, опекуны и попечители обязаны только извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства. Однако федеральным законом "Об опеке и попечительстве" предусмотрена возможность уполномоченных органов указывать в актах и договорах отдельные действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе, в том числе изменять место жительства подопечного.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит исключить случаи ухудшения опекунами или попечителями условий проживания подопечных при перемене места жительства. Планируется, что федеральный закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала "Рустави 2"
Основатели телеканала Давид Двали и Джарджи Акимидзе собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС