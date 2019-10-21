Адвокаты обжаловали аресты новых обвиняемых в нападении на бойцов ОМОН на акции 27 июля

"Мы подали апелляцию на меру пресечения моего подзащитного Андрея Баршая", - сказал его защитник Мансур Гильманов. Аналогичную информацию представили адвокаты Татьяна Тятова о своем подзащитном Александре Мыльникове, Эльдар Гароз - о Егоре Лесных и Михаил Игнатьев - о Максиме Мартинцове. Ранее в понедельник защитник, адвокат правозащитной организации "Агора" Григорий Червонный сообщил ТАСС, что подал апелляционную жалобу об избрании Владимиру Емельянову меры пресечения в виде заключения под стражу.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Защитники обжаловали решение суда об аресте всех пятерых новых фигурантов, обвиняемых в нападении на бойцов ОМОН на акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили их адвокаты в понедельник.

Следственный комитет РФ 14 октября сообщил о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. В качестве подозреваемых задержаны Баршай, Емельянов, Лесных и Мартинцов. По местам их жительства были проведены обыски. 15 октября в СК сообщили о задержании еще одного участника акции Мыльникова.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению им служебных обязанностей. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Басманный суд Москвы 16 октября избрал Баршаю, Емельянову, Лесных и Мартинцову меру пресечения в виде заключения под стражей, Мыльников был отправлен под домашний арест.