Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Адвокаты обжаловали аресты новых обвиняемых в нападении на бойцов ОМОН на акции 27 июля

Ранее суд арестовал пятерых фигурантов дела о нападении на сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Защитники обжаловали решение суда об аресте всех пятерых новых фигурантов, обвиняемых в нападении на бойцов ОМОН на акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщили их адвокаты в понедельник.

"Мы подали апелляцию на меру пресечения моего подзащитного Андрея Баршая", - сказал его защитник Мансур Гильманов. Аналогичную информацию представили адвокаты Татьяна Тятова о своем подзащитном Александре Мыльникове, Эльдар Гароз - о Егоре Лесных и Михаил Игнатьев - о Максиме Мартинцове. Ранее в понедельник защитник, адвокат правозащитной организации "Агора" Григорий Червонный сообщил ТАСС, что подал апелляционную жалобу об избрании Владимиру Емельянову меры пресечения в виде заключения под стражу.

На эту тему

Следственный комитет РФ 14 октября сообщил о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. В качестве подозреваемых задержаны Баршай, Емельянов, Лесных и Мартинцов. По местам их жительства были проведены обыски. 15 октября в СК сообщили о задержании еще одного участника акции Мыльникова.

По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению им служебных обязанностей. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Басманный суд Москвы 16 октября избрал Баршаю, Емельянову, Лесных и Мартинцову меру пресечения в виде заключения под стражей, Мыльников был отправлен под домашний арест.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала "Рустави 2"
Основатели телеканала Давид Двали и Джарджи Акимидзе собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС