ТАСС представит масштабную фотоэкспозицию на саммите "Россия - Африка"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Агентство ТАСС представит фотоэкспозицию, объединяющую более 170 исторических и современных снимков, на саммите и экономическом форуме "Россия - Африка", который состоится в Сочи 23-24 октября. Об этом в понедельник сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Основную часть экспозиции занимают фотографии стран Африки, представители которых принимают участие в саммите. Тематика снимков охватывает экономическую, социальную, культурную, спортивную сферы жизни. Здесь есть пустынные и пальмовые пейзажи, изображения представителей местной фауны, портреты африканцев в национальных костюмах и снимки современных городов", - рассказали в департаменте, уточнив, что некоторые снимки будут представлены впервые.

Среди фоторабот можно увидеть хроники строительства Асуанской ГЭС в Египте, работы филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина в Республике Конго, тренировки олимпийским чемпионом Олегом Григорьевым боксеров национальной сборной Республики Чад. Часть экспозиции посвящена встречам глав государств Африки и России в различные периоды истории.

Современные фотографии России представлены живописными пейзажами из различных регионов от Балтийского моря до Дальнего Востока, снимками памятников архитектуры и зодчества, эффектными видами Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставка объединила более 170 работ фотокорреспондентов ТАСС. В экспозиции использованы снимки мэтров отечественной фотожурналистики - Виктора Будана, Валерия Генде-Роте, Василия Егорова, Владимира Мусаэльяна, Сергея Кулика, Валентина Черединцева, а также современных фотокорреспондентов агентства. Увидеть фотографии ТАСС можно на всем пространстве парка науки и искусства "Сириус".

ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума "Россия - Африка" - крупнейшего события в истории российско-африканских отношений. Форум пройдет на площадке парка науки и искусства "Сириус". Форум станет регулярным и будет способствовать поддержанию бизнес-диалога между Россией и странами Африки. Организатор мероприятий - Фонд Росконгресс, соорганизаторы - АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.