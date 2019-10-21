Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 21 октября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд принял в производство иск основателей грузинского телеканала "Рустави 2" Давида Двали и Джарджи Акимидзе, которые собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства. Об этом в понедельник заявил гендиректор "Рустави 2" Паата Салия в интервью телеканалу.

"Как нам стало известно, суд принял в производство иск Акимидзе и Двали, они требуют возвращения 60-процентной доли. Сегодня она числится на имя Кибара Халваши (нынешний владелец - прим. ТАСС). Суд принял постановление об аресте этой доли. На данном этапе у нас нет другой информации. После того как мы получим всю документацию, осуществим юридические действия", - сказал Салия.

Двали, Акимидзе и экс-посол Грузии в РФ Эроси Кицмаришвили основали "Рустави 2" в 1994 году. До 2004 года по 30% телеканала принадлежали Кицмаришвили, Двали и Акимидзе, а 10% - занимавшему тогда должность генерального директора "Рустави 2" Нике Табатадзе. По официальной версии, в 2004 году у телеканала возникли финансовые проблемы. Кицмаришвили обратился в суд с просьбой признать телеканал банкротом. Тогда Халваши и стал выкупать доли "Рустави 2" у Кицмаришвили, Двали, Акимидзе и Табатадзе. Халваши владел телеканалом до 2006 года. "Рустави 2" вновь отошел к нему 18 июля этого года после длительного процесса в судах Грузии и решения Европейского суда по правам человека.

Сейчас Двали и Акимидзе настаивают на том, что в 2004 году сам Халваши незаконно завладел телеканалом, так как им пришлось его уступить из-за давления властей.