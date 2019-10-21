Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Тбилиси арестовал 60% доли телеканала "Рустави 2"

Основатели телеканала Давид Двали и Джарджи Акимидзе собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства

ТБИЛИСИ, 21 октября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд принял в производство иск основателей грузинского телеканала "Рустави 2" Давида Двали и Джарджи Акимидзе, которые собираются отсудить 60% доли телеканала у нынешнего руководства. Об этом в понедельник заявил гендиректор "Рустави 2" Паата Салия в интервью телеканалу.

На эту тему

"Как нам стало известно, суд принял в производство иск Акимидзе и Двали, они требуют возвращения 60-процентной доли. Сегодня она числится на имя Кибара Халваши (нынешний владелец - прим. ТАСС). Суд принял постановление об аресте этой доли. На данном этапе у нас нет другой информации. После того как мы получим всю документацию, осуществим юридические действия", - сказал Салия.

Двали, Акимидзе и экс-посол Грузии в РФ Эроси Кицмаришвили основали "Рустави 2" в 1994 году. До 2004 года по 30% телеканала принадлежали Кицмаришвили, Двали и Акимидзе, а 10% - занимавшему тогда должность генерального директора "Рустави 2" Нике Табатадзе. По официальной версии, в 2004 году у телеканала возникли финансовые проблемы. Кицмаришвили обратился в суд с просьбой признать телеканал банкротом. Тогда Халваши и стал выкупать доли "Рустави 2" у Кицмаришвили, Двали, Акимидзе и Табатадзе. Халваши владел телеканалом до 2006 года. "Рустави 2" вновь отошел к нему 18 июля этого года после длительного процесса в судах Грузии и решения Европейского суда по правам человека.

Сейчас Двали и Акимидзе настаивают на том, что в 2004 году сам Халваши незаконно завладел телеканалом, так как им пришлось его уступить из-за давления властей.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия
Депутаты предлагают указать в пособии перечень типичных процедур, служебные телефоны, по которым можно обратиться в случае рукоприкладства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС