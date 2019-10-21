Женщины составляют до 91% пострадавших от супружеского насилия

"Если говорить о структуре потерпевших от семейного насилия, то в целом доля женщин составляет от 70 до 75%. Если же посмотреть на структуру супружеского насилия, а оно две трети составляет, то здесь доля [женщин] еще выше: от 85% до 91%", - сказал профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков, представляя результаты исследования на парламентских слушаниях, посвященных предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Жертвами рукоприкладства в семье в подавляющем большинстве - до 75% - случаев становятся женщины, когда речь идет о супружеском насилии, их доля достигает 91%. Такие данные приводятся в экспертно-аналитическом исследовании, проведенном Санкт-петербургским государственным университетом (СПбГУ) по заказу Госдумы.

Опрошенные сотрудники правоохранительных органов заявили, что из 10 поданных заявлений о рукоприкладстве в дальнейшем отзываются шесть-восемь.

"По данным опроса потерпевших, если за 100% принять тех, которые обратились в правоохранительные органы, заявление регистрируется только в 56% случаев, остальные теряются на этапе от обращения в полицию до регистрации заявления… Наиболее частая причина, почему происходит отзыв заявления, это примирение сторон", - добавил Щепельков.

В целом число зарегистрированных преступлений, связанных с насилием на семейно-бытовой почве, в последние годы снижается, отметил он.

"Почти с 50 тыс. преступлений в 2015 году, а проводилось исследование за последние четыре года, сократилось до 33 тыс. 363 преступлений. Выпадают из общей тенденции снижения преступлений два федеральных округа - Дальневосточный и Южный, объяснения в рамках исследования этому факту не нашли. По-видимому, это связано с определенной регистрационной политикой", - сказал Щепельков.

Каждый 40-й опрошенный заявил, что в течение последнего года страдал от насилия, примененного членом семьи. На вопрос "Подвергались ли вы насилию в детском возрасте?" положительно ответили почти 16% опрошенных.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые. В настоящее время к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике насилия в семье. Согласно инициативе, жертвы насилия получат право на реабилитацию и охранный ордер (запрет виновным в домашнем насилии приближаться к своим жертвам). С целью подготовки соответствующего законопроекта в Совете Федерации была создана специальная рабочая группа по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.