В Москве пройдет конференция ОБСЕ по свободе СМИ при поддержке МИД России

ТАСС, 21 октября. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир объявил в понедельник, что 6 ноября в Москве пройдет организованная его офисом конференция по вопросам безопасности журналистики и свободы прессы. Об этом сообщается на официальном сайте представителя.

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир объявил сегодня, что его офис организует конференцию на высоком уровне по вопросам свободы СМИ, она пройдет в Москве 6 ноября", - указано в заявлении. Отмечается, что конференция под названием "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в век цифровых технологий" проводится при поддержке Министерства иностранных дел России.

Как указано в заявлении, мероприятие будет открыто Дезиром и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"На конференции соберутся представители разных российских СМИ, включая неправительственных независимых медиа, экспертов и представителей власти и институтов Российской Федерации, чтобы открыто обсудить свободу СМИ и вопросы развития СМИ, безопасности журналистов, регулирования, влияющего на свободу выражения мнений, саморегуляционных механизмов и проблем, связанных с дезинформацией и качеством информации в Российской Федерации и регионе ОБСЕ", - заявил Дезир.

Он отметил, что эта конференция станет первым таким мероприятием, организованным его представительством в России, в рамках которого пройдет открытое обсуждение вопросов между независимыми СМИ и правительством на высоком уровне.