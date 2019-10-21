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СК сообщил, что состояние истощенной девочки в Орле связано с ее генетическим заболеванием

Также следователи опровергли информацию, что ребенка держали в клетке

ТАСС, 21 октября. Состояние 11-летней девочки, ранее доставленной в больницу Орла с истощением, связано с ее генетическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Орловской области.

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"Следственным путем проверяем все обстоятельства произошедшего. Сейчас нам известно, что семья не стояла на учете как неблагополучная в органах системы профилактики. Девочка в таком состоянии не из-за того, что ее содержали в плохих условиях, а в силу ее генетического заболевания. Она наблюдалась по этому заболеванию с рождения", - уточнила старший помощник руководителя регионального управления Юлия Дорофеева.

Она также сообщила, что следователи проводят работу с детьми, ранее изъятыми из семьи. В рамках расследования уголовного дела допрашиваются должностные лица, работники органов системы профилактики, соседи семьи. Кроме того, дается оценка действиям матери.

"По поводу совершения преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочки у нас таких сведений нет, содержание ребенка в клетке, о чем сообщали СМИ, тоже не подтверждается", - добавила собеседница агентства.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что в Орловскую больницу госпитализировали истощенную 11-летнюю девочку из многодетной семьи, в которой воспитывались восемь детей, в том числе, ребенок с генетическим заболеванием. В субботу Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Сейчас дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.

Теги
РоссияОрловская область
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