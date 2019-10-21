Противники независимости Каталонии принесли цветы к зданию полиции в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 21 октября. /ТАСС/. Сторонники территориальной целостности Испании в знак благодарности принесли десятки букетов свежих цветов к зданию национальной полиции в Барселоне, которая наряду с региональными стражами порядка обеспечивает безопасность в городе в дни протестов. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС с места событий.

Именно возле данного здания за последние дни прошли четыре демонстрации сепаратистов, две из которых переросли в беспорядки. Стены управления до сих пор в следах краски, входная дверь обтянута защитной пленкой, установлены заграждения. Наряду с букетами возле фасада здания лежат небольшие плакаты со словами благодарности стражам порядка и с лозунгами в поддержку центральных властей.

Выразил солидарность с блюстителями закона и.о. премьера Испании Педро Санчес. Утром он посетил управление полиции в Барселоне. Позже в течение дня политик навестит попавших в госпитали стражей порядка.

Согласно данным социологического опроса, которые были опубликованы в середине сентября, в Каталонии сторонники независимости в меньшинстве. Респондентам был задан вопрос, поддерживают ли они независимость автономного сообщества. 42,1% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 47,7% выступили против разрыва с Испанией. 58,3% респондентов высказались за организацию согласованного с властями страны референдума о самоопределении Каталонии. Примерно 35% не поддержали идею плебисцита.

Сторонников единства Испании в Барселоне достаточно, на улицах их отличают повязанные вокруг туловища национальные флаги, однако за последние дни они заявляли о себе не в таких масштабах, как сепаратисты. Накануне противники отделения Каталонии провели заметную акцию возле мэрии, на демонстрацию собрались около 3-4 тыс. человек.

Утро понедельника стало первым за последнюю неделю, когда у коммунальных служб Барселоны не было работы. Минувшая ночь прошла спокойно, обошлось без погромов. Всего же с начала беспорядков, которые не утихали с понедельника, Барселоне нанесен ущерб на сумму свыше €2,5 млн.