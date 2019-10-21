За звание лучшего на конкурсе WorldSkills Russia в Приамурье будут бороться 100 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Областной конкурс профессионального мастерства "WorldSkills Russia" начался в Амурской области, в нем примут участие более 100 специалистов 15 направлений, сообщается на сайте регионального правительства.

"В области открылся V региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills <...>. За право называться самыми лучшими профессионалами своего дела в области поборются более 100 студентов, школьников и работников предпенсионного возраста", - говорится в сообщении. Как уточняется, соревнования будут идти до 25 октября на десяти площадках в трех городах Приамурья - Благовещенске, Свободном и Белогорске.

"Региональный чемпионат разделен на три соревновательных направления: студенческий конкурс "WorldSkills Russia", конкурс для школьников "WorldSkills Russia Juniors", который в области уже проходил в 2017 году, и впервые организован конкурс "Навыки мудрых", участниками которого стали специалисты в возрасте от 50 лет и старше", - цитируются в сообщении слова заместителя министра образования и науки региона Олега Якутова. Бороться за победу конкурсанты-студенты будут по 15 направлениям, в числе новых - "Туризм" и "Предпринимательство". Школьникам предложены компетенции "Мобильная робототехника" и "Малярные и декоративные работы", предпенсионерам - "Кирпичная кладка" и "Технологии моды". Помимо конкурсных мероприятий в программу чемпионата включены мастер-классы, профориентационные экскурсии для школьников, в рамках деловых встреч рассмотрят вопросы, касающиеся молодежного предпринимательства, кадрового обеспечение резидентов ТОР, развития движения WorldSkills в области, инженерного образования.

"На территории области реализуется ряд проектов мирового класса: от крупнейшего в России газоперерабатывающего комплекса до уникальной единственной в мире трансграничной канатной дороги. Кроме того, в области работают крупные компании с очень высокими требованиями к профподготовке трудовых кадров. В связи с этим перед нами стоят две важные задачи: сохранить высокие стандарты профессиональной подготовки по традиционным направлениям и освоить новые профессии", - цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства Андрея Плутенко.

Участие в конкурсах по стандартам WorldSkills жители региона принимают с 2013 года, а с 2015-го чемпионат проводится в Приамурье. Представители Амурской области не раз становились участниками всероссийского уровня соревнований.