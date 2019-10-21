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Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир

Он провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели.

Как следует из опубликованной на сайте Книги рекордов Гиннесса информации, Соловьев провел как ведущий в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд в течение одной недели.

В беседе с корреспондентом ТАСС Соловьев подтвердил рекорд. Он рассказал, что для его фиксации понадобилось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки. Рекорд был установлен во время эфиров передач "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Ток-шоу были посвящены политической обстановке в стране и мире.

"Представители Книги рекордов Гиннесса чаще выезжают на события "здесь и сейчас", поэтому каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее - этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК, - уточнил Соловьев. - Технология была такая: каждую передачу наши коллеги копировали на файлообменник, сопровождая кипой документов, подтверждающих эфирные выходы, все это переводили на английский, заверяли апостилем и отправляли комиссии Книги".

После полной проверки документов и видеофайлов экспертами Книги рекордов Гиннесса "было принято решение об установлении нового мирового рекорда", отметил Соловьев.

Предыдущий рекорд был установлен японским шоуменом Монта Мино (21 час 42 минуты).

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Соловьев, Владимир Геннадиевич
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