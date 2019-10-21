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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает себя "жертвой перестройки"

При этом 41% опрошенных высказались за введение новой льготной категории граждан

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Четверть россиян причисляют себя к "жертвам перестройки", а 41% опрошенных высказались за введение новой льготной категории граждан, пострадавших в ходе перестроечных реформ. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В начале октября 2019 года в Госдуме предложили ввести новую льготную категорию - "жертвы перестройки", в которую вошли бы граждане, которым на момент реформ было от 25 до 45 лет. По итогам опроса, к жертвам перестройки отнесли себя четверть россиян (25%), преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (31%), более 60 лет (37%) и жители сел (32%)", - говорится в сообщении.

Менее всего склонны относить себя к "жертвам перестройки" люди в возрасте до 34 лет, а также жители Москвы и Петербурга. При этом инициативу о введении новой льготной категории поддерживают 41% опрошенных, против такого нововведения высказались 47% россиян.

При оценке периода 1985-1991 годов, 61% россиян посчитали, что "перестройка" принесла стране больше негативных результатов, в то время как о положительных последствиях заявил почти каждый четвертый опрошенный (24%). По данным опроса, основные результаты перестроечного периода россияне связывают с дестабилизацией во всех сферах - 40% респондентов отметили, что "перестройка" вызвала нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной, 37% указали на рост неуверенности в завтрашнем дне, по мнению еще 30% в этот период усугубился кризис в экономике. Также в число негативных итогов "перестройки" россияне включили ослабление обороноспособности страны (27%) и кризис национальных отношений (26%). При этом среди положительных результатов этого периода респонденты отметили расширение политических прав и свобод граждан (12%), повышение политической и экономической активности населения (12%), а также начало экономического обновления страны (12%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 октября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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