Прокуратура Нижнекамска проверит информацию об отказе ветеринара лечить умирающую собаку

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана проверяет информацию о том, что специалист местной ветеринарной клиники отказалась принять сбитую автомобилем собаку. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Информация об инциденте появилась в группе "Регион-116. Казань" социальной сети "ВКонтакте". По словам Эльвиры Давлекаевой, ставшей свидетелем происшествия, в воскресенье утром в Нижнекамске таксист сбил собаку. Вместе с хозяином тяжело раненого животного - пожилым мужчиной - девушка доехала до частной ветеринарной клиники, однако врач отказалась принимать собаку сразу, поскольку до начала рабочего дня оставалось еще 15 минут.

"Когда клиника открылась, врач, вместо того, чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт, - продолжила Давлекаева. - Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно, а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике". В итоге, по словам девушки, собака умерла на пороге клиники.

"Нижнекамская городская [прокуратура] проводит [проверку] по нашему поручению", -- сказали ТАСС в прокуратуре Татарстана.