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Трехдневный траур объявлен после гибели семи человек при пожаре в Ростове Великом

Инцидент произошел 19 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ростовского района Ярославской области объявили трехдневный траур в память о семи погибших 19 октября при пожаре в многоквартирном доме в городе Ростов Великий. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице начался утром 19 октября, в огне погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека, в том числе мать двоих погибших детей, пострадали. В день ЧП приостановили работу некоторые увеселительные заведения Ростова Великого.

"С сегодняшнего дня введен трехдневный траур на территории Ростовского муниципального района", - сказал Шокин.

Теги
РоссияЯрославская область
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