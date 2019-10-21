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Продюсер "Ласкового мая" обжаловал решение суда по иску к футбольному клубу "Зенит"

Ранее Андрея Разина возмутили слова лидера группы "Ленинград" о Москве в эфире клубного канала на YouTube Z+, из-за чего он подал в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал жалобу на решение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, отказавшему ему ранее по иску к футбольному клубу "Зенит" о защите чести и достоинства из-за ток-шоу с солистом "Ленинграда" Сергеем Шнуровым. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на решение суда по исковому заявлению Андрея Разина к акционерному обществу "Футбольный клуб "Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Разина возмутило выступление Шнурова в эфире клубного канала на YouTube Z+, где произошел спор с участием артиста о самом худшем городе в России. В частности, солист "Ленинграда" резко высказался о Москве, после чего Разин на своей странице в Instagram написал, что за такие слова "каждый порядочный москвич должен ударить Шнурова".

После этого Разин обратился в суд с требованием обязать футбольный клуб удалить запись ток-шоу с участием Шнурова с канала, а также фрагментов передачи из интернета. Также Разин требовал, чтобы "Зенит" разместил на своем сайте официальную позицию клуба по высказываниям Шнурова.

В сентябре этого года суд отказался удовлетворить требования Разина.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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