В Ессентуках пройдет открытый чемпионат Кавказа по национальным танцам

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Кавказа по национальным танцам соберет детей и подростков со всей страны 1 ноября в городе Ессентуки Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"1 ноября в курортный город съедутся почитатели зажигательных танцев со всей России. Все участники поделены на четыре возрастные категории от девяти до двадцати пяти лет. Первый тур конкурса пройдет в городском доме культуры. Каждая команда должна представить на суд жюри танец и стилизацию до 10 минут", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этот же день пройдет награждение победителей, лауреаты первой степени выйдут в финал чемпионата Кавказа по национальным танцам. Наградой победителям станет гран-при Кавказа. Участвовать в танцевальном конкурсе могут любительские и полупрофессиональные коллективы численностью более восьми человек.

"Это первый чемпионат такого уровня, который проходит на Ставрополье. Его организатором стал МАУК "Аттракцион" при содействии администрации Ессентуков и управления. Победители чемпионата примут участие в международном фестивале-конкурсе Dance League of Champions, который будет проходить в июле 2020 года в Кобулетти в Грузии. 3 ноября завершит большой фестиваль национального танца гала-концерт, где выступят все коллективы", - отмечается в сообщении.