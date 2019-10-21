Росприроднадзор проверит деятельность золотодобывающих компаний России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует проверить соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями России после прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Росприроднадзор ранее сообщал о том, что планирует обратиться в правительство за разрешением о проверке всех дамб в России после прорыва такого сооружения на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") в Красноярском крае.

"Также мы подготовили обращение в Правительство РФ с просьбой инициировать проверку Роприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями", - говорится в сообщении.

В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба 19 октября прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим". Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Девять пострадавших находятся в больнице.