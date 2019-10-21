Губернатор Белгородской области прокомментировал арест главы одного из районов

КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Арест главы Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова нанес серьезный ущерб исполнительной власти региона, сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Евгений Савченко.

"Мы рассчитываем на объективное расследование обстоятельств произошедшего. Но независимо от итогов расследования и будущего приговора суда, хочу отметить, что исполнительной власти области нанесен серьезный репутационный ущерб", - цитирует Савченко пресс-служба правительства Белгородской области.

Басманный суд Москвы 20 октября арестовал Попкова, которого задержали 18 октября. Попков, возглавлявший администрацию Белгородского района с декабря 2017 года, подозревается в получении взятки в крупном размере от представителя юридического лица.

Говоря о ситуации с арестом главы района, губернатор Белгородской области предостерег управленцев от "соблазна легких денег" и призвал к открытости, а также прозрачности работы.