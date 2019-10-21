Избитая на митинге 10 августа в Москве девушка подала в суд на СК за бездействие

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Активистка Дарья Сосновская подала в суд на СК РФ с требованием провести проверку по факту нанесения ей побоев сотрудниками правоохранительных органов после согласованной части митинга 10 августа. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Мы обращались в СК по данному вопросу, ожидая, что он либо возбудит уголовное дело, либо вынесет мотивированный отказ. Вместо этого сотрудники ведомства передали наше заявление в Росгвардию. Вместе с тем на видеозаписи, сделанной в момент задержания моей подзащитной, видно, что ее бьет человек в полицейской форме", - напомнила она. По словам Молокановой, действия СК выглядят в этой ситуации нелогичными. "В связи с этим мы с моим доверителем подали заявление в Басманный суд Москвы с требованием признать, что СК проявил преступное бездействие и обязать его провести объективное разбирательство по нашему заявлению", - сказала адвокат.

В Басманном суде ТАСС сообщили, что заявление Сосновской поступило в канцелярию, однако решения по нему еще не принято.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них бьет задержанную в область живота. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее сообщалось, что по факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.