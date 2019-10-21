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Почти 1,8 тыс. трансплантаций костного мозга проведут в России в 2019 году

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в 2018 году число таких операций составило 1696

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 1796 операций по трансплантации костного мозга планируется провести к концу 2019 года, объем проводимых операций остается на неудовлетворительном уровне. Об этом в понедельник заявила вица-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Если в 2016 году в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС, было проведено 1402 трансплантации, то в 2018 году число таких операций составило 1696. Планируется, что в 2019 году будет проведено 1796 операций", - сказала она.

Голикова отметила, что хотя объем оказанном медицинской помощи путем трансплантации костного мозга в России ежегодно растет, нынешние показатели "не могут удовлетворять".

Вице-премьер подчеркнула, что за период с 2016 года по 2018 год было проведено 89 трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток от неродственных доноров. Она отметила, что, по данным Минздрава РФ, базы доноров существуют в 14 медучреждениях.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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