В Ростове-на-Дону начался ремонт "самой непроезжей" дороги России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Ремонт улицы Алагирской, которую инспекторы Общероссийского народного фронта (ОНФ) признали "самой непроезжей" в России, начался в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ОНФ по Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону начали ремонтировать улицу, которую дорожные инспекторы ОНФ признали самой непроезжей в стране", - говорится в сообщении.

Речь идет об улице Алагирской в Ростове-на-Дону, она попала в топ-10 народного рейтинга "убитых" дорог на интерактивном ресурсе ОНФ. По данным активистов, на этой улице на было асфальта около 20 лет. "Улица Алагирская признана самой непроезжей в стране. За ее ремонт проголосовало 3210 человек. Информацию по ней мы озвучили в июне на встрече ОНФ с губернатором области и добились его поручения по ремонту этой улицы", - приводит пресс-службы слова члена регионального штаба ОНФ, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Ростовской области Александра Рязанова.

Отмечается, что работы уже начались: специалисты проверяют, есть ли там скрытые повреждения трубопроводов, прорывы и утечки, а также восстанавливают ливневую канализацию, уплотняют и выравнивают грунт.