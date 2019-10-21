Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону начался ремонт "самой непроезжей" дороги России

По данным Общероссийского народного фронта, дорогу на улице Алагирской не ремонтировали около 20 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Ремонт улицы Алагирской, которую инспекторы Общероссийского народного фронта (ОНФ) признали "самой непроезжей" в России, начался в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ОНФ по Ростовской области.

"В Ростове-на-Дону начали ремонтировать улицу, которую дорожные инспекторы ОНФ признали самой непроезжей в стране", - говорится в сообщении.

Речь идет об улице Алагирской в Ростове-на-Дону, она попала в топ-10 народного рейтинга "убитых" дорог на интерактивном ресурсе ОНФ. По данным активистов, на этой улице на было асфальта около 20 лет. "Улица Алагирская признана самой непроезжей в стране. За ее ремонт проголосовало 3210 человек. Информацию по ней мы озвучили в июне на встрече ОНФ с губернатором области и добились его поручения по ремонту этой улицы", - приводит пресс-службы слова члена регионального штаба ОНФ, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Ростовской области Александра Рязанова.

Отмечается, что работы уже начались: специалисты проверяют, есть ли там скрытые повреждения трубопроводов, прорывы и утечки, а также восстанавливают ливневую канализацию, уплотняют и выравнивают грунт.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В Башкирии ужесточили приговор двум ранее осужденным членам "Хизб ут-Тахрир"
К их срокам Верховный суд РФ добавил еще несколько месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС