Ульяновские власти разработают карты безопасного пути в школу

УЛЬЯНОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после случая с убийством школьницы в Саратове поручил разработать карты безопасного пути в школу для всех образовательных учреждений региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ульяновского правительства.

Полиция сообщила о пропаже девятилетней девочки в Саратове 9 октября. В ночь на 11 октября она была найдена мертвой. Согласно показаниям обвиняемого в убийстве, девочка шла в школу мимо гаража, который он занимал незаконно. По словам мужчины, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил.

"Страшный трагический случай, который произошел в Саратове, заставляет нас пересмотреть планы, составить карту изучения риска безопасности детей по маршрутам следования. Нужно пройти по всей цепочке, по которой дети идут в школы, чтобы выявить недострои, места сбора антисоциальных элементов. Важно сделать этот маршрут максимально безопасным, чтобы мы с вами не беспокоились за детей", - приводят слова губернатора в сообщении.

Морозов добавил, что в городе Димитровграде уже появились карты безопасного маршрута. Он уточнил, что такая работа должна быть проделана по всем образовательным учреждениям.

По словам министра образования и науки региона Натальи Семеновой, на сайте министерства размещена кнопка "Безопасная дорога в школу". Родители могут, пройдя по ссылке, сообщить об опасности по пути из дома в образовательное учреждение. "Для создания подобной карты рисков в первую очередь планируется провести обследование прилегающей к образовательным организациям территории на предмет составления безопасного маршрута движения детей по пути в школу и домой. К этой деятельности, надеюсь, присоединятся родители и сотрудники полиции", - процитировали Семенову в пресс-службе правительства региона.

Она также пояснила, что при создании карты рисков безопасности будет выделено несколько категорий опасных объектов. В их числе аварийные здания, проездные дворы, объекты энергетики, находящиеся в свободном доступе, открытые подвалы или чердаки домов, неблагоустроенные места, например, пустырь, недострой. Планируется отмечать на карте открытые канализационные люки, сломанные детские площадки, где собираются различные компании, отсутствие пешеходного тротуара.