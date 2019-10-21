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Ульяновские власти разработают карты безопасного пути в школу

При создании карты разработчики выделят несколько категорий опасных объектов, в их числе аварийные здания, проездные дворы, открытые подвалы или чердаки домов, пустыри и недострои

УЛЬЯНОВСК, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после случая с убийством школьницы в Саратове поручил разработать карты безопасного пути в школу для всех образовательных учреждений региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ульяновского правительства.

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Полиция сообщила о пропаже девятилетней девочки в Саратове 9 октября. В ночь на 11 октября она была найдена мертвой. Согласно показаниям обвиняемого в убийстве, девочка шла в школу мимо гаража, который он занимал незаконно. По словам мужчины, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил.

"Страшный трагический случай, который произошел в Саратове, заставляет нас пересмотреть планы, составить карту изучения риска безопасности детей по маршрутам следования. Нужно пройти по всей цепочке, по которой дети идут в школы, чтобы выявить недострои, места сбора антисоциальных элементов. Важно сделать этот маршрут максимально безопасным, чтобы мы с вами не беспокоились за детей", - приводят слова губернатора в сообщении.

Морозов добавил, что в городе Димитровграде уже появились карты безопасного маршрута. Он уточнил, что такая работа должна быть проделана по всем образовательным учреждениям.

По словам министра образования и науки региона Натальи Семеновой, на сайте министерства размещена кнопка "Безопасная дорога в школу". Родители могут, пройдя по ссылке, сообщить об опасности по пути из дома в образовательное учреждение. "Для создания подобной карты рисков в первую очередь планируется провести обследование прилегающей к образовательным организациям территории на предмет составления безопасного маршрута движения детей по пути в школу и домой. К этой деятельности, надеюсь, присоединятся родители и сотрудники полиции", - процитировали Семенову в пресс-службе правительства региона.

Она также пояснила, что при создании карты рисков безопасности будет выделено несколько категорий опасных объектов. В их числе аварийные здания, проездные дворы, объекты энергетики, находящиеся в свободном доступе, открытые подвалы или чердаки домов, неблагоустроенные места, например, пустырь, недострой. Планируется отмечать на карте открытые канализационные люки, сломанные детские площадки, где собираются различные компании, отсутствие пешеходного тротуара.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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