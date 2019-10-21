Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Создание регистра доноров костного мозга потребует 57 млн рублей в 2020 году

В проекте федерального бюджета на эти цели также предусмотрено почти по 25 млн рублей на 2021 и 2022 годы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 57 млн рублей предусмотрено в бюджете РФ на 2020 год на создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом говорится в материалах к заседанию Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В проекте федерального бюджета на предстоящий трехлетний период на создание Федерального регистра предусмотрено более 57 млн рублей на 2020 год и почти по 25 млн рублей на последующие два года, на его ведение", - говорится в документе.

Отмечается, что все средства согласованы с Минфином. В ходе заседания совета Голикова отметила, что законопроект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами. "Полноценно такой регистр должен вступить в силу с 1 января 2021 года", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, законопроект также решит проблему с проездом донора по месту донации и обратно. В настоящее время поиск и перевозка донора осуществляются за счет средств негосударственных фондов, пояснили ТАСС в пресс-службе Совета. "Законопроект решит эту проблему. Теперь эти обязательства на себя берет федеральный бюджет", - отметила она.

Федеральный регистр доноров

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Она пояснила, что в настоящее время учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России в свою очередь подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ.

Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, готовых стать потенциальными донорами и сдавших анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости.

Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Поисковики перезахоронили под Псковом останки 45 красноармейцев
Личность одного из них удалось установить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС