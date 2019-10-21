Создание регистра доноров костного мозга потребует 57 млн рублей в 2020 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 57 млн рублей предусмотрено в бюджете РФ на 2020 год на создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Об этом говорится в материалах к заседанию Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В проекте федерального бюджета на предстоящий трехлетний период на создание Федерального регистра предусмотрено более 57 млн рублей на 2020 год и почти по 25 млн рублей на последующие два года, на его ведение", - говорится в документе.

Отмечается, что все средства согласованы с Минфином. В ходе заседания совета Голикова отметила, что законопроект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами. "Полноценно такой регистр должен вступить в силу с 1 января 2021 года", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, законопроект также решит проблему с проездом донора по месту донации и обратно. В настоящее время поиск и перевозка донора осуществляются за счет средств негосударственных фондов, пояснили ТАСС в пресс-службе Совета. "Законопроект решит эту проблему. Теперь эти обязательства на себя берет федеральный бюджет", - отметила она.

Федеральный регистр доноров

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Она пояснила, что в настоящее время учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России в свою очередь подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ.

Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, готовых стать потенциальными донорами и сдавших анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости.

Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.