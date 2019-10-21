В Великобритании за $54 тыс. продали Harley-Davidson с автографом Папы Римского

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Мотоцикл американской марки Harley-Davidson с автографом Папы Римского Франциска на топливном баке продан за £42 тыс. ($54 тыс.) на благотворительном аукционе в городе Стаффорд. Об этом сообщил торговый дом Bonhams.

Мотоцикл, названный Holy Davidson, был спроектирован байкерами из германского города Вюрцбург. Машина окрашена в перламутровый цвет, имеет позолоченные детали и топливный бак объемом более 1,5 тыс. куб. см. В июле мотоцикл был доставлен в Ватикан, где его передали в дар Папским миссионерским обществам (Pontifical Mission Societies) для его последующей продажи в благотворительных целях. Вырученные на торгах средства пойдут на строительство приюта и школы для детей-сирот в Уганде.

В феврале 2014 года еще один Harley-Davidson с автографом понтифика ушел с молотка на аукционе в Париже почти за €250 тыс. Мотоцикл серии Dyna Super Glide был подарен Папе Римскому американской компанией по случаю 110-летия ее создания. Понтифик затем передал его в дар итальянской католической ассоциации "Каритас Рома". Та выставила мотоцикл на аукцион, средства от которого были направлены на благотворительные проекты в пользу малоимущих жителей Рима.