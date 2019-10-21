Глава комитета Думы предложил законодательно закрепить понятие традиционных ценностей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Понятия традиционных ценностей и традиционных религий в России требуют законодательного закрепления. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Считаю, что пришло время для нас - депутатов Госдумы - поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите, - приводит слова Гаврилова его пресс-служба. - Мы приходим к необходимости узаконить определенные традиционные ценности, то есть дать им юридическое определение".

По его словам, подавляющее число россиян "разделяет базовые ценностные установки, общие для всех религиозных конфессий". "Приоритет и защита семьи, детей, нравственность, справедливость общественных отношений, сочетание свободы личности и коллективизма, соборности, защита суверенитета России в военно-политическом, культурном, духовном аспектах, осознание особой роли нашей страны, в целом российской цивилизации в развитии человечества", - перечислил он.

При этом парламентарий не считает регламентацию ценностей законодательным новшеством. "Наше законодательство, к примеру, Гражданский кодекс РФ, оперирует ценностными категориями", - пояснил депутат, призвав законодателей, религиозных деятелей и экспертное сообщество выработать критерии отнесения к традиционным ценностям тех или иных социальных норм.

Глава комитета также выступил за определение правового статуса "традиционных религий". По его мнению, в современных условиях злоупотребление свободой совести и свободой слова может привести к ущербу интересам других граждан и общества в целом. "Такие лица, злоупотребляя своими правами, используют их для пропаганды антиобщественного образа жизни и наносят прямой вред последователям своих учений и другим лицам", - заключил Гаврилов.