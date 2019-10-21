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Адвокат: мать погибшего от пыток в Ингушетии отсудила 1,5 млн рублей у МВД региона

Сотрудники ингушского МВД пытками выбивали из сына потерпевшей признание в разбойном нападении на офис Россельхозбанка в Сунже

МАГАС, 21 октября. /ТАСС/. Жительница Ингушетии, сын которой умер от пыток в Центре по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по республике, получит от МВД по региону компенсацию в размере 1,5 млн рублей, рассказал ТАСС адвокат женщины, юрист международной правозащитной группы "Агора" Андрей Сабинин.

"Иск был заявлен на большую сумму, но суд в 10 раз уменьшил эту цифру, и решением Магасского районного суда Лемка Долиева должна получить от МВД по республике компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Но мы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции", - сказал Сабинин.

В июле 2016 года сотрудники ингушского МВД применили физическую силу в отношении супружеской пары - 50-летнего Магомеда Долиева и 39-летней Марем Точиевой, требуя признания в разбойном нападении на офис Россельхозбанка в Сунже. Долиев вскоре умер.

В 2018 году решением Нальчикского гарнизонного суда семь сотрудников ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии были приговорены к лишению свободы. В частности, бывший начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев получил 7 лет тюрьмы с лишением звания майора полиции.

По версии следствия, в 2010-2016 годах осужденные при помощи пыток заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и иных преступлениях. В результате один из задержанных умер от удушения, несколько человек получили серьезные увечья. Преступники также вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина под угрозой распространения позорящих его сведений.

Теги
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