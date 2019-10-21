ФАС отложила рассмотрение дела о перечне учебников до 18 ноября по просьбе Минпросвещения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила до 18 ноября рассмотрение дела, заведенного в связи с утвержденным в декабре 2018 года перечнем учебников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Рассмотрение антимонопольного дела в отношении Минпросвещения [РФ] было отложено до 18 ноября 2019 года в связи с поступлением в ведомство соответствующего ходатайства от ответчика", - уточнили в пресс-службе.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля 2019 года ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. Затем ведомство продлило срок исполнения предупреждения. В августе стало известно, что ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым перечнем учебников. В свою очередь в Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по этой теме продолжается.

В середине августа издание "РБК" сообщило, что Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый перечень. По информации издания, в Минюсте отмечают, что документ имеет признаки нормативного правового акта и, согласно действующим правилам, должен проходить процедуру государственной регистрации, однако в Минюст приказ на утверждение не поступал.

Как сообщил журналистам первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович в сентябре, действующий перечень будет сохранен. Он также отметил, что в Минпросвещения ожидают скорейшую регистрацию в Минюсте приказа о новом порядке формирования федерального перечня учебников. По его словам, он будет принят уже в текущем году.