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Спортивный комплекс для сдачи нормативов ГТО открылся в селе Карачаево-Черкесии

Открыть аналогичные комплексы планируется на территории трех районов республики

ЧЕРКЕССК, 21 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс, который состоит из уличных тренажеров и спортивных снарядов, предназначенных для сдачи нормативов ГТО, открылся в селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесской Республики по нацпроекту "Демография". Об этом в понедельник написал глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

"В селе Коста-Хетагурова Карачаево-Черкесии открылась современная спортивная площадка в соответствии с нормами ГТО. Объект был построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Площадка с резиновым покрытием включает в себя гимнастические скамьи для выполнения норм ГТО, мишени на стойках, различные уличные тренажеры, тренажеры воркаут, вспомогательные рукоятки для людей с ограниченными возможностями здоровья, эллиптические тренажеры, велотренажеры, баскетбольный щит с кольцом, стол для настольного тенниса и многое другое", - написал Темрезов.

Он добавил, что открыть аналогичные комплексы планируется на территории аула Инжич-Чукун в Абазинском районе, в ауле Хабез Хабезского района и в ауле Икон-Халк Ногайского района.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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