Вышинский вошел в состав СПЧ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Помимо Вышинского, новыми членами СПЧ стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета), а также Валерий Фадеев, который стал новым председателем СПЧ и советником президента.