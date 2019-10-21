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Вышинский вошел в состав СПЧ

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Кирилл Вышинский Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Кирилл Вышинский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ввел в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского.

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Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Помимо Вышинского, новыми членами СПЧ стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета), а также Валерий Фадеев, который стал новым председателем СПЧ и советником президента.

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