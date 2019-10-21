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Росгвардейцы доставили в полицию 28 человек за нарушения на концерте "Алисы" в Череповце

Им грозят штрафы или административный арест

ВОЛОГДА, 21 октября. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии доставили в полицию 28 человек за нарушения на концерте группы "Алиса" во время рок-фестиваля "Время колокольчиков" 19 октября в Череповце. Нарушителям грозят штрафы или административный арест за подожженные в Ледовом дворце Череповца файеры, хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"На концерте в Ледовом дворце 19 октября сотрудники ОМОНа задержали и доставили в отделения полиции 28 человек за различные нарушения. Составлен один административный материал за мелкое хулиганство, девять - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и еще несколько - за нарушение требований пожарной безопасности - в помещении дворца зажгли файеры. Нарушителям грозят штрафы или административный арест", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по области.

Как сообщил ТАСС ранее в воскресенье начальник охраны череповецкого Ледового дворца Александр Кравченко, бойцы ОМОНа вытаскивали всех, "кто поджигал файеры или вел себя агрессивно". При этом большое количество файеров охрана изъяла у фанатов еще до концерта на входе в Ледовый дворец. Их также передали сотрудникам полиции.

При этом, судя по видео социальных сетей и региональных СМИ, лидер "Алисы" Константин Кинчев прервал свое выступление и вернулся, когда росгвардейцы покинули танцпол. "Не надо сюда так вот набегать. Что за законы и порядки такие в Череповце, XXI век, как при совке живут", - сказал Кинев перед уходом со сцены.

В управлении Росгвардии по Вологодской области опровергли данные о противоправных действиях сотрудников. "Информация, о якобы противоправных действиях сотрудников ОМОН в ходе обеспечения правопорядка на рок-фестивале в Череповце не соответствует действительности. Во время концерта фанаты подожгли пиротехнические изделия, а также пытались спровоцировать драку. На неоднократные требования правоохранителей прекратить нарушения не реагировали. Сотрудники ОМОН, действуя в соответствии с законодательством, пересекли попытки нарушения общественного порядка, правонарушители были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе управления.

Музыкальный фестиваль "Время колокольчиков" посвящен музыканту Александру Башлачеву и ежегодно проводится на его родине - в Череповце. В 2019 году в программе фестиваля были заявлены Константин Кинчев и группа "Алиса", Игорь Растеряев, Макс Иванов и группа "Торба-на-Круче", а также местные рок-коллективы.

Теги
РоссияВологодская область
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