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Поисковики перезахоронили под Псковом останки 45 красноармейцев

Личность одного из них удалось установить

ПСКОВ, 21 октября. /ТАСС/. Поисковики перезахоронили в Усвятском районе Псковской области останки 45 советских солдат, погибших при освобождении региона в годы Великой Отечественной войны. Личность одного из бойцов удалось установить по именному медальному, сообщила в понедельник пресс-служба администрации области.

"В деревне Чурилово Усвятского района на братском захоронении перезахоронили останки 45 бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны во время освободительной операции. Останки воинов были обнаружены участниками местного отряда "Гвоздика" во время поисковой экспедиции", - говорится в сообщении.

Поисковики смогли установить личность одного из бойцов по именному медальону, который нашли вместе с останками. Судя по артефакту, его владельцем являлся уроженец Новосибирской области Борис Григорьевич Карцев. На момент гибели ему было 19 лет, он являлся бойцом 158-го отдельного лыжного батальона.

В 1942 году в деревне Чурилово располагалось крупное немецкое подразделение: автомобильные мастерские, склад боеприпасов, около 200 солдат. Советское командование разработало план взятия этих деревень силами партизанских отрядов и 21-й бригады 4-й ударной армии. Согласно архивным документам, бойцы лыжного батальона погибли 10 апреля 1942 года во время разведки, попав под обстрел.

Теги
РоссияПсковская область
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