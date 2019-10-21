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Прокуратура Рязани проверит жалобу на несработавшую пожарную сигнализацию в кинозале

По словам местной жительницы, во время эвакуации из-за пожарной тревоги сотрудники торгового центра решили не прерывать детский кинопоказ

РЯЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Прокуратура Рязанской области начала проверку после жалобы местной жительницы на несработавшую пожарную сигнализацию во время детского показа в кинозале торгового центра. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ведомстве.

В воскресенье, 20 октября, в торговом центре "Барс" в Рязани сработала пожарная сигнализация, из-за чего проводилась эвакуация. Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили возгорания. После этого местная жительница разместила в Facebook сообщение о том, что во время эвакуации в кинозале, где находились дети, не сработала пожарная сигнализация, а сотрудники торгового центра не прерывали сам кинопоказ. Пожаловалась женщина и на неудовлетворительное состояние эвакуационного выхода торгового центра.

"Прокуратура Железнодорожного района Рязани организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в связи с поступившим 20 октября 2019 года в вечернее время сообщением о срабатывании пожарной сигнализации в кинотеатре, расположенном в ТРЦ "Барс" на Московском шоссе. В ходе проверки будет дана оценка причин и условий случившегося, а также будет проверена информация, размещенная в ряде СМИ, о нахождении в кинозале в момент эвакуации несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.

Теги
РоссияРязанская область
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