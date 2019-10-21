СМИ: в Канаде закрасили настенный портрет Греты Тунберг

ОТТАВА, 21 октября. /ТАСС/. Настенное изображение шведской экоактивистки Греты Тунберг было закрашено неизвестными спустя несколько дней после того, как оно появилось на одной из стен Эдмонтона (Канада, провинция Альберта). Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV .

В минувшую пятницу Тунберг в сопровождении съемочной группы телеканала Би-би-си, которая снимает документальный фильм об активистке, выступила на экологической акции в Эдмонтоне. После этого один из уличных художников выполнил ее портрет баллончиками с краской на специальной стене, где местные жители могут выражать в картинах и простых надписях свои мысли. Однако изображение Тунберг не продержалось и двух дней. Уже в воскресенье недовольные ею горожане закрасили портрет девочки черной краской и написали поверх него различные послания, среди которых "Вон из страны" и "Провокатор".

18 октября Тунберг на встрече со своими сторонниками в очередной раз призвала правительства всех стран мира сделать больше для борьбы с изменениями климата. В то же время в Эдмонтоне прошла и акция противников активистки из числа рабочих многочисленных транспортных и нефтегазовых компаний богатой различными ископаемыми Альберты. Они посоветовали Тунберг "не лезть в жизнь других людей".

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала широко известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike. В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники со всего мира.

В начале октября президент России Владимир Путин на заседании форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления в ООН шведской экоактивистки и осуждает использование детей и подростков в чьих-то интересах.