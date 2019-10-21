Врачи прооперировали упавшую с 40-метровой скалы в Крыму девушку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Девушка, упавшая с 40-метровой скалы в Симферопольском районе Крыма, прооперирована, угрозы жизни и здоровью нет, сообщил в понедельник ТАСС замглавврача по медчасти Симферопольской больницы скорой помощи Эдуард Гаптракипов.

"Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил он.

Источник в медучреждении в свою очередь сообщил корреспонденту ТАСС, что у девушки перелом стопы и надколенника, позвоночник не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Симферополя, 1993 года рождения сорвалась во время прогулки с 40-метровой высоты со Стол-Горы. Девушка осталась жива благодаря густой растительности у подножия горы. Спасательная операция из-за труднодоступности этого участка длилась около 5 часов.

Пострадавшую доставили в больницу в Симферополе.