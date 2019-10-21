В ОП заявили, что СПЧ нужно защищать права всех граждан, несмотря на политические взгляды

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев считает, что в последнее время работа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) стала односторонней, а новый глава СПЧ Валерий Фадеев будет способствовать многоплановому развитию гражданского общества.

"Органу (СПЧ - прим. ТАСС) нужна определенная ротация, так как сейчас там есть члены, которые ведут свою деятельность с 90-х годов и очень самоуверенно ведут себя в регионах, пользуясь своей принадлежностью к СПЧ. Кроме того, многие члены Совета воспринимают участие в органе как развитие своей политической деятельности", - заявил в понедельник Григорьев ТАСС, комментируя ротацию в составе Совета.

По его мнению, "СПЧ должен стать более независим и защищать всех, несмотря на политические взгляды". "Сейчас Совет ведет одностороннюю работу. Изначально СПЧ - это не только защита прав и свобод человека, но и развитие гражданского общества, чего мы в последнее время не видели", - утверждает Григорьев. Он полагает, что "Фадеев с его идеями и возможностями может способствовать этому".

Кроме того, считает член ОП, "защита прав человека в Совете тоже стала односторонняя и превратилась в защиту задержанных и заключенных, а все остальные направления остались без внимания". Он объясняет это тем, что ряд людей в СПЧ действовал "не независимо, а как деятели, которые поддерживали конкретную политическую позицию", поддерживали "радикальную политическую силу, хотя СПЧ должен быть дистанцированным и независимым".

Григорьев, являющийся замруководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан, назвал "закономерным и логичным" исключение из состава СПЧ Екатерины Шульман, Павла Чикова и Ильи Шаблинского, заметив, что, например, последний долгое время был в рядах Совета, была " нужна ротация". "К тому же они часто выступали от имени всего Совета, хотя не имели для этого никакого полномочий", - обратил он внимание.

Григорьев приветствовал назначение в состав СПЧ региональных правозащитников, в том числе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. "Это очень полезное событие, потому что раньше это были правозащитники Садового кольца", - сказал он.

Член ОП убежден, что в целом правозащитная составляющая работы СПЧ получит развитие. "Надеюсь, в дальнейшем Совет будет заниматься защитой широкого круга граждан - дольщиков, пенсионеров, работников и других категорий", - заявил он.

Григорьев признался, что в ОП "с неким сожалением" встретили уход с поста главы Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, который был "настоящим и глубоким руководителем, поднимал много серьезных тем".

Опыт поможет выстроить диалог по острым темам

Опыт Валерия Фадеева в организации профессиональных дискуссий на посту секретаря ОП поможет ему правильно выстроить диалог по острым темам, связанным с защитой прав человека. Такое мнение высказал ТАСС член ОП, гендиректор петербургского "Детского хосписа" Александр Ткаченко, комментируя назначение Фадеева главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Я уверен, что его опыт проведения общественных дискуссий, которые он имел как руководитель палаты, как прежний главный редактор журнала "Эксперт" и как профессиональный журналист, помогут ему строить диалог по очень острым темам, связанным с защитой прав человека", - сказал Ткаченко.

Как отметил член ОП, Фадеев смог консолидировать региональные общественные палаты вокруг федеральной палаты. "Валерий Александрович сделал много поездок по регионам для того, чтобы они чувствовали поддержку со стороны федеральной общественной палаты. Мы видим, как палаты объединяются", - подчеркнул Ткаченко.

Он также высказал мнение, что Фадеев сформировал профессиональное сообщество журналистов. "Общественная палата и Валерий Александрович проводили множество консультаций с журналистами, сформировали целую группу профессиональных представителей СМИ, имеющих достаточный опыт и знания в социальной сфере, а также пишущих, снимающих сюжеты на социально острые темы", - сказал Ткаченко.

Ротация в СПЧ

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом включил в состав СПЧ секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, который стал новым председателем СПЧ и советником президента, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову, президента Центра прикладных исследований и программ Александра Точенова (в качестве ответственного секретаря Совета).

Этим же указом из состава СПЧ были исключены бывший глава Совета Михаил Федотов, его заместитель Евгений Бобров, председатель ассоциации правозащитных организаций "Агора" Павел Чиков, председатель комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский и член Совета Екатерина Шульман.