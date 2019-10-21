В Ярославской области объявили траур после гибели семи человек при пожаре в Ростове

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об объявлении в регионе 22 октября днем траура в связи с гибелью семи человек при пожаре в Ростове Ярославской области.

Пожар в двухэтажном жилом доме № 13 на Ленинской улице начался утром 19 октября, в огне погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Пострадали еще три человека, в том числе мать двух детей, которые погибли при пожаре. В день ЧП приостановили работу некоторые развлекательные заведения Ростова Великого. В понедельник власти Ростовского района Ярославской области объявили трехдневный траур.

"Вторник - 22 октября - в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим в результате крупного пожара в Ростове Великом. Подписал соответствующий указ. Скорблю вместе со всеми, соболезную родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим", - написал губернатор на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал глава Ростовского района Сергей Шокин, похороны двух погибших детей пройдут 22 октября. Власти взяли на себя расходы по их погребению, мать детей находится в реанимации. В течение десяти дней проведут генетические экспертизы, которые позволят идентифицировать тела еще пяти жертв пожара.

Изначально уголовное дело по факту гибели людей на пожаре было возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 21 октября следователи задержали подозреваемого в поджоге двухэтажного дома - это мужчина 1982 года рождения, житель Ярославской области. После этого уголовное дело переквалифицировано на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. По предварительным данным, мотивом поджога стала личная неприязнь.

В понедельник Кировский районный суд арестовал подозреваемого Александра Комарова на два месяца.