Суд продлил срок ареста участнику акции 27 июля Чирцову

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил срок содержания под стражей до 27 января участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Никите Чирцову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд счел ходатайство следствия о продлении ареста Чирцову законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению, и постановил оставить его под стражей на срок до 27 января 2020 года", - сказала судья Юлия Сафина.

Чирцову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул росгвардейца, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).