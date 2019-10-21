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Новая система обращения с ТКО

Регоператору ТКО Карелии удалось в суде доказать законность взимания комиссии за услуги

Компании "Автоспецтранс" удалось доказать, что комиссию собирал банк за услуги по переводу средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Карелии - компании "Автоспецтранс" удалось оспорить постановление республиканского Роспотребнадзора о наложении штрафа и доказать законность взимания комиссии при оплате гражданами услуг за вывоз мусора. Об этом говорится в определении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Согласно документу, апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил постановление первой инстанции - Арбитражного суда Республики Карелия, который ранее признал штраф Роспотребнадзора в отношении компании законным.

"Решение Арбитражного суда Республики Карелия отменить. Признать незаконным и отменить постановление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Автоспецтранс" к административной ответственности по части 4 статьи 14.8 КоАП ("Нарушение иных прав потребителя")", - говорится в документе.

Роспотребнадзор наложил штраф в 30 тыс. рублей на оператора после того, как в конце 2018 года жительница Карелии обратилась в ведомство. Она пояснила, что оплатить квитанцию за вывоз мусора можно только через Сбербанк, однако сделать это возможно только с комиссией. Ведомство усмотрело в этом признаки нарушения прав потребителя и вынесло постановление о штрафе.

После этого "Автоспецтранс" подал в республиканский арбитраж с требованием признать постановление о штрафе незаконным, однако первая инстанция признала штраф законным. В апелляционной инстанции региональному оператору удалось доказать, что комиссию собирала не компания, а банк за оказание услуги по переводу средств.

Согласно федеральному законодательству, в субъектах России внедрена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой выбирается единый региональный оператор. По данным Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, регоператором по обращению с отходами выбрана компания "Автоспецтранс".

Теги
РоссияКарелияНовая система обращения с ТКО
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