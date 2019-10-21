Учения по обеспечению надежной работы Рунета будут проводиться не реже раза в год

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило положение о проведении учений по обеспечению надежной работы Рунета. Об этом говорится в постановлении кабмина, которое вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Согласно документу, учения должны проводиться не реже одного раза в год на основании плана, утвержденного Минкомсвязью и согласованного с ФСБ, Минобороны, МЧС, ФСО, Россвязью и рядом других ведомств. Решение о проведении учений принимает Минкомсвязь, подготовка к учениям возложена на Роскомнадзор, а само проведение учений - на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Кроме того, документ предполагает проведение внеплановых учений в случае возникновения угроз устойчивости и целостности работы российского сегмента интернета.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

В новость были внесены изменения (20:37 мск) - добавлены подробности.