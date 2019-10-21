Россия и Камбоджа договорились о взаимном признании дипломов и ученых степеней

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительства РФ и Камбоджи подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, что позволит расширить сотрудничество в сфере образования и науки двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр образования, по делам молодежи и спорта Камбоджи Ханг Чуаннарон провели в понедельник встречу, в ходе которой подписали ряд документов.

"Благодаря соглашению между правительством РФ и правительством Королевства Камбоджа о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, которое подписали сегодня министры двух стран, документы об образовании, полученном в Камбоджи, будут признаваться в РФ автоматически и бесплатно. Образовательные организации и работодатели смогут самостоятельно принимать обладателя иностранного образования на обучение или для трудоустройства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный порядок будет действовать и в отношении российских дипломов и ученых степеней, полученных камбоджийскими гражданами в России. В министерстве напомнили, что студенты из Камбоджи учатся в российских вузах, в том числе и по квоте правительства, то есть за счет российской стороны. Наиболее популярными специальностями у них являются "ядерная энергетика и теплофизика", "лечебное дело", "строительство" и "международные отношения".

"Более 8 тысяч камбоджийцев получили образование в советских вузах и сейчас занимают ключевые посты в правительстве Камбоджи, принимают участие в развитии страны. Мы оцениваем качество советского и российского образования как очень высокое и ценим сотрудничество между нашими странами в этой сфере", - сказал Ханг Чуаннарон, который в 1985 году окончил Киевский государственный университет, в 1988 году - МГИМО.

Также министры в ходе встречи подписали меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования, согласно которому планируется разработать программы сотрудничества между университетами двух стран. "Убежден, что подписанные сегодня соглашения послужат импульсом для развития нашего сотрудничества в образовательной сфере. Для РФ развитие науки, образования, талантов является одной из важнейших национальных задач", - цитирует пресс-служба Котюкова.