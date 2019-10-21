Facebook объявила об удалении четырех групп аккаунтов из России и Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Администрация социальной сети Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США. Соответствующее сообщение вице-президента Facebook Гая Розена размещено в понедельник на сайте этой американской компании.

"Мы в последние три года проводили работу по идентификации новых возникающих угроз и нейтрализации скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы устранили более 50 таких сетей, во многих случаях в преддверии крупных демократических выборов. В рамках попыток противодействовать зарубежным кампаниям влияния этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна - российское", - говорится в тексте.

По утверждению Розена, владельцы данных аккаунтов "занимались манипуляцией" общественным мнением в "США, Северной Америке и Латинской Америке". Решение о блокировке основывалось не на содержании публикаций владельцев учетных записей, а на "их поведении" в социальной сети, уверяет вице-президент Facebook.

Розен в интервью интернет-порталу Yahoo в сентябре сообщил, что администрация Facebook в течение последних лет значительно усовершенствовала системы, предназначенные для предотвращения иностранного вмешательства в выборы. Как отметил вице-президент, компания готовится к предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США. Новые методы, по его словам, были опробованы во время промежуточных американских выборов в 2018 году, а также на выборах в Индии и Индонезии.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Facebook является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.