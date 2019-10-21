У посольства РФ в Чили нет данных о пострадавших во время беспорядков россиянах

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Информация о россиянах, которые могли пострадать во время акций протеста в Чили, переросших в беспорядки, в данный момент отсутствует. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.

"Сведений о пострадавших у нас пока нет. Мы находимся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами", - сказали в дипмиссии.

По ее данным, у двух семей из России возникли трудности с вылетом из Сантьяго из-за отмены рейсов в связи с протестами. "Одна семья уже смогла вылететь сегодня, вторая ожидает вылет в отеле", - проинформировали в посольстве.

Акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В результате поджогов и грабежей погибли не менее семи человек.

В связи со сложившейся ситуацией власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.