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Путин обсудил с Голодец вопросы господдержки отечественного кинематографа

Во время встречи президент также обсудил с вице-премьером вопросы развития сферы физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Ольга Голодец Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером Ольгой Голодец обсудил вопросы государственной поддержки отечественного киноискусства. Стенограмма встречи опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"В области киноискусства целый комплекс вопросов, я думаю, что министр [культуры] Вам докладывал. Это порядок поддержки дебютных лент выпускников киновузов, и, кстати говоря, как кинематографисты утверждают, не только дебютные ленты, но и большие ленты тоже поддерживаются исключительно по коммерческому принципу", - сказал Путин.

Кроме того, президент затронул вопрос государственной поддержки документального кино и то, как она будет трансформироваться, а также о возможном слиянии студии им. Горького и "Союзмультфильма".

Во время встречи глава государства также обсудил с вице-премьером вопросы развития сферы физической культуры и спорта в России. Президент отметил, что в стране не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию "тренер по виду спорта - преподаватель", а также поднял вопрос эффективности реализации безбарьерной среды спортивных сооружений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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