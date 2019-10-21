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Аэропорт Борисполь приостанавливал работу из-за выброса вредных веществ

О том, задерживались ли рейсы, не сообщается

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Работа терминалов киевского аэропорта Борисполь была приостановлена из-за выброса вредных веществ в воздух при обработке полей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аэропорта.

"В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и ближайшей местности амиакосодержащими веществами произошел выброс вредных веществ, - говорится в сообщении. - Обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено".

В аэропорту в настоящее время работает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Позже в пресс-службе Борисполя заявили, что аэропорт восстановил работу в обычном режиме. "Деятельность аэропорта возобновлена", - говорится в сообщении воздушной гавани в Facebook.

Информация о задержках или отмене рейсов в пресс-релизе аэропорта отсутствует.

Как сообщила ГСЧС, один человек госпитализирован и около 50 обратились за помощью с жалобами на ухудшение самочувствия после выброса вредных веществ.

"Один сотрудник авиакомпании "Скай Ап" доставлен в лечебное учреждение. С жалобами на ухудшение самочувствия еще обратились около 50 человек, медицинский осмотр которых проводился на месте", - говорится в сообщении службы.

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