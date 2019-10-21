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Следствие проверит данные о применении воспитателем в Кирове физической силы к детям

По словам родителей детей, она могла схватить ребенка за волосы или силой удерживать ребенка на стуле и кричать на него

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области начали проверку информации о воспитателе детского сада в Кирове, которая якобы применяла физическую силу к детям и унижала их. Об этом в понедельник сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Кировской области.

"Проводится проверка по публикациям СМИ о жалобах родителей на действия воспитателя в детском саду", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, согласно публикациям в СМИ, по словам родителей детей, посещающих детский сад №67, воспитатель якобы оскорбляет и унижает детей, а также применяет к ним физическую силу. "26 сентября она схватила одного мальчика за волосы, а утром 27 сентября на глазах других родителей педагог силой удерживала на стуле ребенка, доведенного до истерики, и кричала на него", - говорится в сообщении пресс-службы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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РоссияКировская область
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