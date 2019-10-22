Когда уместно отправлять аудиосообщения? Можно ли писать вечером? Звонить, не предупредив?

"Единственный случай, когда уместно отправить аудиосообщение в мессенджер, — это если собеседник первый начал так делать, — говорит Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. — Голосовые сообщения — дурной тон в деловой переписке, потому что они удобны для отправителя, но неудобны для получателя. Я ни разу не встречала человека, который сказал: "Как же удобно получать войсы от коллеги!". Нужно найти наушники и потратить больше времени. Ведь прослушать сообщение дольше, чем прочитать его с экрана. Этикет — это порядок поведения, который говорит, что мы должны заботиться о тех, кто нас окружает".

Аудиосообщения раздражают 68,8% пользователей мессенджеров, по данным опроса, проведенного CMS Magazine & "Рейтинг Рунета". Нейтрально к ним относятся 27,1% человек. И только 4,1% респондентов сказали, что любят войсы. Кстати, если вы обмениваетесь с кем-то голосовыми сообщениями, используйте наушники. Согласно другому опросу, 59% человек не нравится, когда люди громко включают аудио или видео на смартфонах.