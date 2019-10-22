Когда уместно отправлять аудиосообщения? Можно ли писать вечером? Звонить, не предупредив?

Если вам не отвечают на сообщение, напомнить через час или на следующий день? Все привыкли, что мы отвлекаемся на смартфоны на совещаниях, или это все еще считается неуважением? Что не нравится людям еще больше, чем голосовые сообщения? Вместе с преподавателями по деловому этикету собрали для вас правила, которые помогут произвести хорошее впечатление на собеседника.
Говорят, аудиосообщения всех раздражают. Что, совсем никогда и никому нельзя их отправлять?
"Единственный случай, когда уместно отправить аудиосообщение в мессенджер, — это если собеседник первый начал так делать, — говорит Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. — Голосовые сообщения — дурной тон в деловой переписке, потому что они удобны для отправителя, но неудобны для получателя. Я ни разу не встречала человека, который сказал: "Как же удобно получать войсы от коллеги!". Нужно найти наушники и потратить больше времени. Ведь прослушать сообщение дольше, чем прочитать его с экрана. Этикет — это порядок поведения, который говорит, что мы должны заботиться о тех, кто нас окружает".
Аудиосообщения раздражают 68,8% пользователей мессенджеров, по данным опроса, проведенного CMS Magazine & "Рейтинг Рунета". Нейтрально к ним относятся 27,1% человек. И только 4,1% респондентов сказали, что любят войсы. Кстати, если вы обмениваетесь с кем-то голосовыми сообщениями, используйте наушники. Согласно другому опросу, 59% человек не нравится, когда люди громко включают аудио или видео на смартфонах.
Когда уместно, а когда неуместно писать сообщения? Можно в 22:00? А в 8:00?
"Сообщения в мессенджеры можно отправлять только в рабочее время, — продолжает Альбина Холгова. — Выясните, как работает ваш собеседник. Если вы знаете, что он в офисе, например, с 10:00 до 19:00 — пишите и звоните в это время. Если не знаете график и собираетесь задать личный или не срочный вопрос, уместно писать с 12:00. Даже если у человека свободный или гибкий график, к этому времени обычно все включаются в работу".
Зато письма на электронную почту можно отправлять в любое время. Несмотря на то, что иногда уведомления о письмах приходят со звуком. Дело в том, что пользователь может отключить их одной кнопкой. А если вы впервые пишете человеку в мессенджер и у него на смартфоне не выключен звук, вы точно отвлечете его от дел.
А можно ли сразу звонить, не предупредив, в мессенджере?
"Это важный момент. Можно звонить на мобильный в рабочие часы без предупреждения. Но позвонить в мессенджере без предварительного сообщения — нет, — уточняет Альбина Холгова. — Во втором случае предполагается, что раз уже вы переписываетесь в мессенджере, вам удобнее уточнить в сообщении, может ли собеседник принять звонок".
Любой разговор должен начинаться с приветствия и уточнения, удобно ли собеседнику выслушать вас. Вроде: "Здравствуйте, Мария Ивановна. Удобно ли вам сейчас говорить?"
Я часто пишу... одно сообщение… по строчкам… Это сильно… раздражает всех?
Этот стиль "рваных сообщений" свойственен импульсивным экстравертам, считают составители опроса CMS Magazine & "Рейтинг Рунета". Если вы делаете так, знайте, что 71% пользователей это раздражает. Только 0,7% ответили, что такой стиль им нравится.
То есть такие сообщения злят людей больше, чем аудиофайлы, про которые слагают мемы в каждой соцсети. Просто когда вы разбиваете одно сообщение на пять кусков, ваш собеседник получает пять уведомлений, а не одно.
Вообще, эти выскакивающие уведомления, по некоторым мнениям, заметно портят нам жизнь. Вот здесь можно почитать подробно, как они "затягивают" нас в онлайн, заставляя забывать о реальных делах.
Можно использовать смайлики и эмодзи в переписке?
Не стоит, но это правило однозначно применимо к малознакомым собеседникам. Тем более если вы решили использовать смайлики и эмодзи, чтобы понравиться человеку. Не факт, что это сработает.
Любопытно, что люди разделяют смайлики и эмодзи. И те и другие не вызывают восторга у большинства, но смайлы нравятся меньше.
Если, согласно вышеупомянутому уже опросу CMS Magazine & "Рейтинг Рунета", 19,1% респондентов говорят, что им нравятся эмодзи, то 66,1% относятся к ним нейтрально, а 14,8% с раздражением. А смайлики могут вызвать раздражение у 35,2%, 51,9% — все равно, а 12,9% они нравятся.
Я написал сообщение утром. Уже полдень, а мне никто не ответил. Когда напомнить о себе?
По правилам этикета, вы можете напомнить о себе только на следующий день. Но если вопрос срочный и важный для обеих сторон, правила можно нарушить и написать еще раз через пару часов.
Похожее правило касается и звонков. Не стоит звонить дважды, если вам не ответили с первого раза.
Когда можно перейти на "ты" с заказчиком? Кто это должен делать?
"В деловой среде переход на "ты" инициирует только вышестоящий, — говорит Альбина Холгова. — Если ранги равны — тот, кто старше по возрасту. В светской переписке между мужчиной и женщиной — женщина".
Можно ли отвлекаться на мессенджеры во время совещаний? А на деловом обеде с коллегой?
Казалось бы, фаббинг (это когда мы отвлекаемся на смартфон во время разговоров с кем-то. Термин образован от слов phone — телефон и snubbing — пренебрежительное отношение) стал повседневным явлением. Но привыкли ли мы к этому? Нет, необходимость конкурировать за внимание собеседника со смартфоном злит 53% пользователей.
"Когда вы говорите со мной, а я сижу в мессенджере, я даю понять: "У меня есть более важные дела", — говорит Алена Гиль, специалист по деловому этикету и протоколу. — Телефон не должен находиться на столе, когда вы ведете переговоры или находитесь на деловом обеде, если только его присутствие не оговорено заранее. Вы можете дать понять: "У меня есть 20 минут" — но все это время уделить собеседнику. Насчет совещаний: есть компании, например, технологические, где принято всегда быть на связи. Поэтому люди сидят на совещаниях со смартфонами. Но даже в случае, когда вы держите смартфон рядом, общаясь в оффлайне, — преимущество должно быть у реального собеседника”.
Что еще нельзя делать при общении в мессенджере по делу?
Например:
- Рассылать массовые обезличенные поздравительные сообщения. Вроде картинки с Дедом Морозом и елочкой в новогодние дни. "Все сообщения, которые не включают обращение по имени, — это спам", — уточняет Альбина Холгова.
- Присылать мемы в рабочее время тоже сомнительная идея. 54,8% пользователей говорят, что они к ним равнодушны, 24,8% раздражаются, а 20,4% рады, когда их так отвлекают.
- Вести светскую беседу перед тем, как приступить к делу, если вы не знакомы близко. "Как дела/жизнь/здоровье?" "Отличные фото!" Лучше сразу сообщите, что хотите предложить или спросить.
"Этикет — это не уголовный кодекс, — говорит Альбина Холгова. — Правила можно нарушать, но если вы понимаете, зачем так делаете. Чтобы быть приятным собеседником, не забывайте ставить себя на место другого человека и руководствуйтесь здравым смыслом".
Анастасия Степанова