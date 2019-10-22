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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Согласно результатам опроса Hi-Tech Mail.ru, 18% респондентов назвали самым бесполезным изобретением мультиварку
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом купить робота-пылесоса хотел бы каждый третий, говорится в сообщении портала.

Опрос показал, что, помимо традиционных стиральных машин, пылесосов и утюгов, в домах россиян чаще всего можно встретить: микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%). Далее следуют посудомоечная машина (32%), очиститель (увлажнитель) воздуха (28%), хлебопечка (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%), робот-пылесос (12%).

Согласно опросу, чаще всего опрошенные пользуются лишь микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной, мультиваркой и мясорубкой. Почти нетронутыми стоят роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели. Самой бесполезной покупкой опрошенные выбрали мультиварку (18%).

Самыми желанными приборами для респондентов стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).

Перед покупкой большинство опрошенных обращает внимание на функциональность (78%), цены (70%) и производителя (60%). Хорошие отзывы в интернете являются решающими для 49% респондентов, размер техники - для 27%, 16% опрошенных ориентируются на рекомендации друзей.

Согласно опросу, 58% респондентов покупают бытовую технику раз в один-три года, каждые пять лет или реже обновляют технику 28% опрошенных. При этом 58% оставляют старую или сломанную бытовую технику на ближайшей помойке или у мусорного бака. Остальные отвозят приборы на дачу (24%) или отдают знакомым для починки и повторного использования (28%). Программами trade-in пользуются лишь 14%.

Опрос проводился с 10 по 20 октября 2019 года среди более чем 5 тыс. российских пользователей Hi-Tech Mail.ru.

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